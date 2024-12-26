Русская Медиагруппа оказала помощь волонтёрам, работающим на черноморском побережье

Сотрудники "Русской Медиагруппы" и известные артисты объединились, чтобы собрать гуманитарную помощь для волонтёров, которые занимаются ликвидацией последствий разлива мазута в Керченском проливе.
На пляжах черноморского побережья работают тысячи добровольцев, которым необходимы специальная экипировка и средства индивидуальной защиты. Сотрудники медиахолдинга и артисты решили организовать сбор гуманитарной помощи для этих отважных людей.
К команде неравнодушных присоединились Алсу, Ханна, Анна Семенович, Хабиб, Дима Билан, Стас Пьеха, Севиль, Ева Власова и другие российские исполнители.
"Русская Медиагруппа" и артисты выражают благодарность директору Московского зоопарка Светлане Акуловой за помощь в транспортировке собранного груза.
Ранее стало известно о гибели 16-летнего американского актёра.
«Русская медиагруппа» (РМГ) — медиахолдинг России, управляющая компания, производящая программный и информационный продукт для ряда электронных СМИ России, а также многих радиокомпаний в регионах.
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