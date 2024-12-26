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16-летний американский актёр скончался после падения из автомобиля

1:05
Шоу-бизнес » Зарубежный

Молодой актёр Хадсон Мик, известный по своим ярким ролям в фильмах "Малыш на драйве" и "Наследие", ушёл из жизни в возрасте 16 лет. Об этом сообщила его семья.

Свеча
Фото: commons.wikimedia by Devilal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свеча

Трагическое событие произошло в Веставия-Хиллс, штат Алабама. По информации, полученной от полиции, подросток был выброшен из движущегося автомобиля в 22:45 по местному времени. В результате удара тупым предметом и падения с высоты он получил серьёзные травмы.

Актёр скончался в больнице штата Алабама около 20:00 21 декабря. Полиция проводит расследование обстоятельств его смерти.

"Наши сердца разбиты от того, что сегодня Хадсон Мик отправился к Богу. Его 16 лет на земле были недолгими, но он успел многое сделать и оставил глубокий след в сердцах всех, с кем встречался", — написали родственники актёра.

Ранее Андрей Бурковский поделился редким снимком с семьёй.

Уточнения

Смерть (ги́бель, кончи́на, лета́льный исход, конец) — прекращение жизни, полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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