16-летний американский актёр скончался после падения из автомобиля

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Молодой актёр Хадсон Мик, известный по своим ярким ролям в фильмах "Малыш на драйве" и "Наследие", ушёл из жизни в возрасте 16 лет. Об этом сообщила его семья.

Фото: commons.wikimedia by Devilal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свеча

Трагическое событие произошло в Веставия-Хиллс, штат Алабама. По информации, полученной от полиции, подросток был выброшен из движущегося автомобиля в 22:45 по местному времени. В результате удара тупым предметом и падения с высоты он получил серьёзные травмы.

Актёр скончался в больнице штата Алабама около 20:00 21 декабря. Полиция проводит расследование обстоятельств его смерти.

"Наши сердца разбиты от того, что сегодня Хадсон Мик отправился к Богу. Его 16 лет на земле были недолгими, но он успел многое сделать и оставил глубокий след в сердцах всех, с кем встречался", — написали родственники актёра.

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Уточнения

Смерть (ги́бель, кончи́на, лета́льный исход, конец) — прекращение жизни, полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма.





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