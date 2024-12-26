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Лиза Арзамасова рассказала, почему она получает больше всех любви

1:04
Шоу-бизнес

На днях 29-летняя актриса Лиза Арзамасова побывала на съёмочной площадке "Новых папиных дочек" и записала несколько трогательных кружков в Телеграм.

Лиза Арзамасова
Фото: Канал telesco.pe/LizaArzamasova by Скриншот видео канала telesco.pe/LizaArzamasova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лиза Арзамасова

На одном из них её сериальная бабушка Ольга Волкова невзирая на возраст исполнила несколько забавных па, громко декламируя "Лиза Ильинична Авербух"

На другом Лиза в обнимку с юными актрисами нового сезона записала нежное признание в любви красивым, талантливым артисткам.

"Девочки, какие вы классные", — похвалила младших коллег актриса.
"От такой же и слышу", — ответила ей Виталия Корниенко.

Девчонки расцеловали "Галину Сергеевну", а Ева Смирнова прижавшись к ней призналась:

"Лиза, мне кажется, на нашей площадке получает больше всего любви".
"Это потому что я к вам редко сюда заглядываю", — отшутилась актриса.

Судя по тому, как Лизу встречают на площадке, её действительно любят и в старом и в новом актёрском составе сериала.

Уточнения

Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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