Лиза Арзамасова рассказала, почему она получает больше всех любви

На днях 29-летняя актриса Лиза Арзамасова побывала на съёмочной площадке "Новых папиных дочек" и записала несколько трогательных кружков в Телеграм.
На одном из них её сериальная бабушка Ольга Волкова невзирая на возраст исполнила несколько забавных па, громко декламируя "Лиза Ильинична Авербух"
На другом Лиза в обнимку с юными актрисами нового сезона записала нежное признание в любви красивым, талантливым артисткам.
"Девочки, какие вы классные", — похвалила младших коллег актриса.
"От такой же и слышу", — ответила ей Виталия Корниенко.
Девчонки расцеловали "Галину Сергеевну", а Ева Смирнова прижавшись к ней призналась:
"Лиза, мне кажется, на нашей площадке получает больше всего любви".
"Это потому что я к вам редко сюда заглядываю", — отшутилась актриса.
Судя по тому, как Лизу встречают на площадке, её действительно любят и в старом и в новом актёрском составе сериала.
Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.
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