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Покинувший Россию Андрей Бурковский опубликовал редкое фото с семьёй

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Андрей Бурковский, который переехал из России в США, отпраздновал католическое Рождество вместе со своей семьёй.

Андрей Бурковский
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Андрея Бурковского в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Андрей Бурковский

Он поделился в личном блоге редким снимком, на котором запечатлен вместе с супругой и уже взрослыми детьми.

"Счастливого Рождества и счастливой Хануки. Люблю свою семью!" — написал артист.

Андрей Бурковский и его семья перебрались в США в конце 2022 года, остановившись сначала в Лос-Анджелесе. Однако в сентябре 2024 года супруга актёра сообщила, что они переехали в город её мечты — Нью-Йорк.

Андрей Бурковский и его жена состоят в браке уже 16 лет. У них двое детей: 13-летний сын Максим и 11-летняя дочь Алиса. В своих интервью актёр неоднократно подчёркивал, что семья всегда была и остаётся для него на первом месте, и он посвящает им практически всё своё свободное время.

Ранее вдова Николая Караченцова отреагировала на то, что в кино его образ был "оживлён".

Уточнения

Андре́й Влади́мирович Бурко́вский (род. 14 ноября 1983, Томск) — российский актёр театра и кино, телеведущий, бывший игрок КВН, чемпион Высшей лиги в составе команды «Максимум» (2008). 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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