Молодая российская актриса рассказала, в чём заключается феноменальность Юры Борисова

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Анастасия Красовская, актриса и звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", считает, что феноменальность её коллеги Юры Борисова кроется в его подходе к работе.

Фото: youtube.com by канал Кино в деталях, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юра Борисов

В интервью для YouTube-канала "Макарена" артистка отметила, что Борисов обладает невероятной харизмой, которая является ключевым качеством для мужчин-актёров.

Красовская также поделилась своими воспоминаниями о совместной работе с Борисовым над картиной "Герда". В одной из сцен им нужно было вместе выпить алкоголь.

"Реквизитор поставил стакан, положил хлеб. Была зима. Юра стоит, берёт снег и бросает его на хлеб. Все на него смотрят. Он говорит: "Ну чего? Снег шёл, должно припорошить и хлеб тоже". Все такие: "Вау", — вспоминает актриса.

В заключение она отметила, что Борисов всегда вовлечён в рабочий процесс, и за это его очень любят.

Уточнения

Юрий Александрович Бори́сов (род. 8 декабря 1992, Реутов) — российский актёр театра, кино и телевидения.





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