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Николай Цискаридзе рассказал, как однажды его выносили из театра

1:12
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист Российской Федерации Николай Цискаридзе в разговоре с Николаем Солодниковым для его YouTube-фильма рассказал забавную историю, которая произошла с ним, когда он был семилетним ребёнком.

Николай Цискаридзе
Фото: youtube.com by канал Солодников, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Николай Цискаридзе

Он вспомнил, что во времена Советского Союза в его родном городе Тбилиси в театрах ставились спектакли на русском, грузинском и армянском языках. Однажды он посетил постановку о Ленине, Троцком и Дзержинском, которая шла на армянском языке.

Николай Цискаридзе отметил, что в то время в обществе царила атмосфера коммунизма, а артисты выступали в национальных костюмах.

Он рассказал, что с трудом удержался от смеха, когда увидел сцену, в которой Дзержинский забегает к Ленину и говорит на армянском: "Владимир Ильич, Троцкий сказал, что революции не будет!".

"Но когда Ленин встал и сказал на армянском: "Нет, нет!" — ребёнок издал такой хохот, что меня выносили из зала", — поделился Цискаридзе.

Недавно Николай Цискаридзе также признался, что перестал получать удовольствие от балета "Щелкунчик", который стал для него рутиной.

 

Уточнения

Никола́й Макси́мович Цискари́дзе (груз. ნიკოლოზ მაქსიმეს ძე ცისკარიძე); род. 31 декабря 1973, Тбилиси) — российский артист балета и педагог, премьер Большого театра в 1992—2013 годах.

Никола́й Никола́евич Соло́дников (род 20 января 1982, Демидов, Смоленская область) — российский журналист и видеоблогер, библиотекарь. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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