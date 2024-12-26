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Певица Анна Седокова раскрыла причину недельного молчания

0:55
Шоу-бизнес

41-летняя исполнительница Анна Седокова объяснила, причину своего молчания в течение недели после смерти бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы. По её словам, она была погружена в скорбь по близкому человеку, сообщает "Газета.Ru".

Анна Седокова, Янис Тимма
Фото: YouTube канал Агентство ОБС by Скриншот видео YouTube канала Агентство ОБС, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Седокова, Янис Тимма

О кончине Яниса Тиммы стало известно 17 декабря. На следующий день певица попала в больницу.

"Я скорблю. Мне кажется, что это всё какая-то глупая шутка. Но каждое утро я — просыпаюсь в больнице и понимаю, что больше никогда не увижу тебя", — написала Седокова.

Несмотря на проблемы со здоровьем и подавленное состояние, певица не забывала о матери и сестре Яниса, стараясь оказать им помощь.

"И хотя ты покинул нас, я буду любить тебя вечно — на земле и на небе", — обратилась певица к ушедшему из жизни Янису.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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