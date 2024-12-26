Кристину Орбакайте осудили за празднование католического Рождества: ничего святого не осталось

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте стала объектом критики после того, как поделилась в своём личном блоге кадрами с празднования католического Рождества в храме.

Фото: Telegram-канал Кристины Орбакайте is licensed under public domain Кристина Орбакайте

Артистка показала внутреннее убранство и процесс мессы. Однако интернет-пользователи не оценили поздравления исполнительницы и выразили своё недовольство, задавшись вопросом, когда Кристина Орбакайте стала католиком.

"Для вас ничего святого не осталось", "Предали всё, что только можно", "И давно вы стали католиками?" — написали поклонники певицы в гневных комментариях.

Кристина Орбакайте родилась в браке Аллы Пугачёвой и литовского циркового артиста Миколаса Орбакаса, который является католиком. Её родители развелись, когда ей было всего два года, но они смогли сохранить дружеские отношения ради наследницы.

Сейчас Кристина Орбакайте живёт в США вместе с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, и дочерью Клавдией. Также у певицы есть двое сыновей — Никита от певца Владимира Преснякова и Дени от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова.

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.