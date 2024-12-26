Ксения Бородина обвинила во лжи бывшего мужа Курбана Омарова и его нынешнюю супругу

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина опровергла слова своего бывшего супруга Курбана Омарова о том, что он начал строить новые отношения только после развода.

Фото: vk.com by канал Наталья Подольская, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Бородина

В интервью с Натальей Подольской она рассказала, что узнала об измене в тот момент, когда расставалась с бывшим возлюбленным. По её словам, этот факт стал одной из причин для развода.

"И он сразу же перешёл в эти отношения. Сразу же! То, что они говорили, — абсолютная неправда. Отношения случились в нашем браке", — заявила Бородина.

Телеведущая пояснила, что у Омарова было несколько любовниц, с которыми он встречался во время брака. При этом она подчеркнула, что с Валерией бизнесмен стал жить сразу же после развода — как будто они и не расставались.

Ксения Бородина воспитывает двоих дочерей от разных мужей — старшую дочь Марусю от бизнесмена Юрия Будагова и младшую дочь Теону от предпринимателя Курбана Омарова. В начале декабря она сообщила, что собирается выходить замуж в третий раз.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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