42-летняя актриса Светлана Устинова родила первенца

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Актриса Светлана Устинова, известная по сериалу "Магомаев", поделилась в своём блоге радостной новостью: она впервые стала мамой. Произошло это в 42 года.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Светланы Устиновой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Светлана Устинова

Светлана опубликовала снимок, на котором она запечатлена на последних месяцах беременности, и выразила благодарность уходящему году. Поклонники пришли к выводу, что Устинова стала матерью.

Муж Светланы Устиновой, продюсер Илья Стюарт, также поделился в своём блоге фотографией с новорождённым малышом. Однако пол и имя ребёнка супруги не раскрывают.

Накануне бывший муж Светланы Устиновой, 49-летний режиссёр Марк Горобец, сыграл свадьбу с 18-летней актрисой Александриной Олексюк. Примечательно, что предложение руки и сердца Марк сделал своей возлюбленной ещё до того, как она достигла совершеннолетия.

Светлана Устинова знакома зрителям по ролям в таких проектах, как "Магомаев", "Домашнее поле", "Метод 2", "Хардкор" и "Блокбастер".

Уточнения

Светла́на Влади́мировна Усти́нова (род. 1 мая 1982, Северодвинск, Архангельская область, СССР) — российская актриса кино и телевидения, кинорежиссёр, сценаристка и кинопродюсер.



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