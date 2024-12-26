Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия слишком мягка к противнику: что народ РФ раздражает в политике по проведению СВО?
Этот настой помогает всходам справиться с инфекциями
Ксения Бородина рассказала, как бывший муж представил их дочери свою новую избранницу
Как тренироваться при большом лишнем весе: советы и рекомендации
Новый год на подходе: почему мы ощущаем его приближение всё быстрее
Никита Пресняков распевает песни Константина Меладзе в американских барах
Из-за кого взорвалось судно Ursa Major? Ответы на главные вопросы
Запахи, которые помогут отучить кошку от плохих привычек
Чтобы в новогодние праздники чувствовать себя хорошо, надо следовать двум простым советам

42-летняя актриса Светлана Устинова родила первенца

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Светлана Устинова, известная по сериалу "Магомаев", поделилась в своём блоге радостной новостью: она впервые стала мамой. Произошло это в 42 года.

Светлана Устинова
Фото: instagram.com by личный аккаунт Светланы Устиновой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Светлана Устинова

Светлана опубликовала снимок, на котором она запечатлена на последних месяцах беременности, и выразила благодарность уходящему году. Поклонники пришли к выводу, что Устинова стала матерью.

Муж Светланы Устиновой, продюсер Илья Стюарт, также поделился в своём блоге фотографией с новорождённым малышом. Однако пол и имя ребёнка супруги не раскрывают.

Накануне бывший муж Светланы Устиновой, 49-летний режиссёр Марк Горобец, сыграл свадьбу с 18-летней актрисой Александриной Олексюк. Примечательно, что предложение руки и сердца Марк сделал своей возлюбленной ещё до того, как она достигла совершеннолетия.

Светлана Устинова знакома зрителям по ролям в таких проектах, как "Магомаев", "Домашнее поле", "Метод 2", "Хардкор" и "Блокбастер".

Уточнения

Светла́на Влади́мировна Усти́нова (род. 1 мая 1982, Северодвинск, Архангельская область, СССР) — российская актриса кино и телевидения, кинорежиссёр, сценаристка и кинопродюсер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Недвижимость
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию Аудио 
МКС - это миф: почему новогоднее обращение космонавтов показалось подозрительным
Наука и техника
МКС - это миф: почему новогоднее обращение космонавтов показалось подозрительным Аудио 
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Шоу-бизнес
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи Аудио 
Популярное
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи

Бизнес Wildberries в буквальном смысле растёт вверх. Компания купила 75-этажное здание для 17 тысяч сотрудников.

Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Москвич-2140. Легендарный советский автомобиль рабочего класса Дмитрий Плотников Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, который взял в начале нулевых
Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, который взял в начале нулевых
Последние материалы
Полина Гагарина раскрыла, как будет встречать Новый год: буду совмещать несовмещаемое
Филипп Киркоров показал кадры со дня рождения Димы Билана
Тайланд к концу года посетит рекордное количество российских туристов
Николай Цискаридзе рассказал, как однажды его выносили из театра
42-летняя актриса Светлана Устинова родила первенца
Различия между сублимированными и сушеными лакомствами: стоит ли переплачивать
Зимнее вождение: как справиться с ослепляющим светом фар
Наличие кошки в доме связали с риском шизофрении
Как сохранить саженцы плодовых деревьев при зимних морозах
Фитнес для беременных: как заниматься без вреда для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.