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Эксперт по этикету рассказала, как провести корпоратив, чтобы не было стыдно

1:12
Шоу-бизнес

Эксперт по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова перечислила правила, которые необходимо соблюдать для участив в корпоративе.

Новый год
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новый год

Специалист рассказала, как провести корпоратив, чтобы после него не было стыдно и неловко.

Ранее Стало известно, за какую сумму Настя Ивлеева готова провести корпоратив.

Холгова объяснила, что привычные отношения между коллегами нужно соблюдать на корпоративе, однако мужчинам следует добавить галантности в своё поведение.

"Если в офисе мужчины не должны ухаживать за дамами, то на корпоративе это приветствуется. Но в любом случае это остается на усмотрение мужчин", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Она объяснила, что праздничный дресс-код на празднике обязателен, так как речь идёт не о рядовом мероприятии.

Начальники должны покинуть сотрудников через полтора часа, чтобы позволить подчинённым расслабиться и отдохнуть.

На следующее утро после корпоратива коллеги должны вести себя тактично и не напоминать сотрудникам об их весёлом поведении, даже если кто-то танцевал на столе.

Уточнения

«Новогодний корпоратив» (англ. Office Christmas Party) — американский комедийный фильм режиссёров Джоша Гордона и Уилла Спека.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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