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Дети Оксаны Самойловой и Джигана исполнили песню Какая осень в лагерях

1:01
Шоу-бизнес

Дети Оксаны Самойловой и Джигана похвастались своим знанием песен из блатного репертуара.

Блогер Оксана Самойлова
Фото: https://vk.com/samoylovaoxxana by ВК-аккаунт Оксаны Самойловой is licensed under public doman
Блогер Оксана Самойлова

Наследники Оксаны Самойловой удивили подписчиков своими познаниями в области блатного шансона.

Вся большая семья блогера застряла надолго в дорожной пробке. Наследники звезды Интернета решили провести время весело и хором запели песню группы "Бутырка" "Какая осень в лагерях".

Дети отлично знали слова душевной композиции. Возможно, на такой репертуар подрастающее поколение натолкнула ситуация вынужденной несвободы, так как они оказались запертыми в автомобиле.

Ранее Оксана Самойлова пожаловалась на сложности воспитания старшей наследницы. У звёздной пары четверо детей — Ариела 2011 года рождения, Лея 2024 года рождения, Майя 2017 года рождения и Давид 2020 года рождения.

Уточнения

Блатна́я пе́сня (блатной фольклор, блатной шансон, блатняк) — песенный жанр, воспевающий тяжёлый быт и нравы уголовной среды; изначально ориентирован на заключённых и лиц, близких к преступному миру. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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