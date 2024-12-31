Анна Нетребко показала, как весело проводит время с сыном Тьяго

Оперная дива Анна Нетребко поделилась кадрами с предновогоднего отдыха с сыном Тьяго из столицы Австрии Вены.
Анна Нетребко опубликовала в "Инстаграме"* кадры, на которых она катается на аттракционах с 14-летним сыном Тьяго.
Мама и сын с ветерком прокатились на горках, выполненных в новогодней тематике с оленями и другими атрибутами западного Рождества.
"Дух праздника. Праздники приходят. Хочу каникул", — написала под снимками певица.
Подписчики поддержали звезду мировой оперной сцены.
"Красота… и как тут устоять и не прокатиться и не ощутить себя ребёнком вместе с любимым сыночком";
"Очень праздничная атмосфера";
"Классный парень, подрос, взрослый", — писали фолловеры под постом Анны.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
А́нна Ю́рьевна Нетре́бко (род. 18 сентября 1971[…], Краснодар) — российская и австрийская оперная певица (сопрано), народная артистка Российской Федерации (2008).
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