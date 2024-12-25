Анна Седокова прервала молчание и обратилась к умершему Янису Тимме

Певица Анна Седокова написала трогательный пост о покойном бывшем муже Янисе Тимме.
Седокова заверяет, что продолжает любить умершего экс-супруга.
"Я скорблю. Мне кажется, что это всё какая-то глупая шутка. Но каждое утро я просыпаюсь в больнице и понимаю, что больше тебя не увижу", — оставила сообщение певица в социальных сетях.
Звезда рассказала, что взяла на себя организацию похорон Яниса вместе с мамой и сестрой баскетболиста.
Она попросила журналистов перепроверять информацию, прежде чем делать какие-либо заявления.
Певица подчеркнула, что настоящие друзья спортсмена оказывают поддержку маме Яниса, а не дают интервью.
Ранее отец Яниса Тиммы предположил, что Седокова не посмеет приехать на похороны экс-супруга.
Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.
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