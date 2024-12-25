Анна Седокова прервала молчание и обратилась к умершему Янису Тимме

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова написала трогательный пост о покойном бывшем муже Янисе Тимме.

Фото: https://vk.com/officialannasedokova by ВК-аккаунт Анна Седокова is licensed under public doman Певица Анна Седокова

Седокова заверяет, что продолжает любить умершего экс-супруга.

"Я скорблю. Мне кажется, что это всё какая-то глупая шутка. Но каждое утро я просыпаюсь в больнице и понимаю, что больше тебя не увижу", — оставила сообщение певица в социальных сетях.

Звезда рассказала, что взяла на себя организацию похорон Яниса вместе с мамой и сестрой баскетболиста.

Она попросила журналистов перепроверять информацию, прежде чем делать какие-либо заявления.

Певица подчеркнула, что настоящие друзья спортсмена оказывают поддержку маме Яниса, а не дают интервью.

Ранее отец Яниса Тиммы предположил, что Седокова не посмеет приехать на похороны экс-супруга.

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.