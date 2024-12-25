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Вдова Караченцова отреагировала на оживление мужа в кино: предлагали большие деньги

0:52
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Вдова актёра Николая Караченцова, Людмила Поргина, выступила против использования искусственного интеллекта для создания его образа в кино.

Николай Караченцов
Фото: youtube.com by канал @svetskie_novosti, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Николай Караченцов

В беседе с НСН она рассказала, что её супругу ещё при жизни предлагали использовать такие технологии, обещая большие деньги, но он отказался. Заслуженная артистка РФ полностью поддерживает мнение своего покойного мужа.

"Зачем использовать память выдающихся актёров и создавать подделки? У Коли было 120 фильмов и 200 песен", — подчеркнула вдова.

При этом она заверила, что её не интересуют деньги, когда речь заходит о воссоздании образа её мужа. Она хранит память о нём в своём сердце.

Ранее стало известно о причинах романа Агаты Муцениеце и Петра Дранги.

Уточнения

Никола́й Петро́вич Кара́ченцов (27 октября 1944, Москва, СССР — 26 октября 2018, Истра, Московская область, Россия) — советский и российский актёр театра и кино; народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2003). 

Людми́ла Андре́евна По́ргина (род. 24 ноября 1948, Москва) — советская и российская актриса, заслуженная артистка РФ (1999), вдова Николая Караченцова (1944—2018). 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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