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Стало известно, зачем на самом деле Агате Муцениеце роман с Петром Дрангой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце начала появляться на публике с музыкантом Петром Дрангой, что породило слухи об их романе. Однако, по словам друзей артистки, она лишь пытается скрыть свои отношения с другим мужчиной, который не свободен.

Агата Муцениеце
Фото: commons.wikimedia by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Агата Муцениеце

Как стало известно "Комсомольской правде", Муцениеце завязала пиар-роман с 40-летним Петром Дрангой по двум причинам. Во-первых, музыкант внешне похож на её бывшего мужа Павла Прилучного, и ей хочется насолить ему. Во-вторых, ей нужно отвлечь внимание от своих настоящих отношений с несвободным мужчиной.

"Новый возлюбленный Агаты — молодой и влиятельный человек. Но она скрывает его даже от своего ближайшего окружения, потому что он не свободен", — сообщили изданию.

Источник также рассказал о сыне Агаты Муцениеце, за местожительство которого она судится с бывшим возлюбленным. Отмечается, что папа не запрещает мальчику видеться с мамой, но в настоящее время 11-летний Тимофей видит авторитет именно в отце.

Ранее певица MIA BOYKA заговорила о завершении карьеры.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.

Пётр Ю́рьевич Дра́нга — российский музыкант, аккордеонист-виртуоз, дирижер, композитор, режиссер, певец и актёр, продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации (2023).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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