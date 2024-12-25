Певица MIA BOYKA заговорила о завершении карьеры: уйти на пике

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица MIA BOYKA, настоящее имя которой Мария Бойко, поделилась в своём личном блоге, что планирует завершить карьеру на пике популярности и посвятить себя семье.

Фото: youtube.com by канал РАНДЫЧ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ MIA BOYKA

Она объяснила, что означает уйти на пике: это значит закончить свой путь в то время, когда ты всё ещё актуален и востребован.

"Не началось этого спада, когда ты постепенно становишься никому не нужным и неинтересным", — отметила исполнительница.

Она также назвала "крутыми" тех артистов, которые смогли завершить карьеру вовремя.

MIA BOYKA оказалась в центре скандала, когда публично осудила восьмилетнюю девочку-квадробера за её увлечение. Певица призналась, что многие коллеги по шоу-бизнесу тогда отвернулись от неё, но она не собиралась отказываться от своих слов.

Ранее Филипп Киркоров вспомнил, как принимал роды в маршрутке.

Уточнения

Мари́я Никола́евна Бо́йко (род. 15 февраля 1997, Захонье-2, Ленинградская область), более известна как Mia Boyka (рус. Миа Бойка), — российская певица, телеведущая, киноактриса.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.