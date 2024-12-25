Певица MIA BOYKA заговорила о завершении карьеры: уйти на пике

Певица MIA BOYKA, настоящее имя которой Мария Бойко, поделилась в своём личном блоге, что планирует завершить карьеру на пике популярности и посвятить себя семье.
Она объяснила, что означает уйти на пике: это значит закончить свой путь в то время, когда ты всё ещё актуален и востребован.
"Не началось этого спада, когда ты постепенно становишься никому не нужным и неинтересным", — отметила исполнительница.
Она также назвала "крутыми" тех артистов, которые смогли завершить карьеру вовремя.
MIA BOYKA оказалась в центре скандала, когда публично осудила восьмилетнюю девочку-квадробера за её увлечение. Певица призналась, что многие коллеги по шоу-бизнесу тогда отвернулись от неё, но она не собиралась отказываться от своих слов.
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Мари́я Никола́евна Бо́йко (род. 15 февраля 1997, Захонье-2, Ленинградская область), более известна как Mia Boyka (рус. Миа Бойка), — российская певица, телеведущая, киноактриса.
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