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Киркоров принимал роды в маршрутке 35 лет назад: назвали Филиппина

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист РФ Филипп Киркоров в интервью Лауре Джугелии поделился историей, как 35 лет назад в маршрутке он принял роды у незнакомой женщины.

Филипп Киркоров
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Филипп Киркоров

По словам артиста, этот случай произошёл, когда он ехал из Уфы в близлежащий город на маршрутке. Благодаря тому, что он учился на акушера-гинеколога, Филипп смог помочь рожающей женщине.

"Её назвали Филиппина Владимировна", — рассказал он.

Киркоров отметил, что не знает о судьбе той девочки, которая появилась на свет. Сейчас ей уже под 40 лет. Музыкант подчеркнул, что он не только талантливый артист и акушер-гинеколог, но и обладает навыками балетмейстера, хореографа, режиссёра, стоматолога, косметолога и хирурга.

В том же интервью Филипп Киркоров рассказал, что в шоу-бизнесе у него не так много друзей, но все они настоящие — всегда готовы поддержать и помочь в трудную минуту.

Ранее Дима Билан признался, что хочет отказаться от своего псевдонима.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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