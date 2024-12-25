Миллиардер Лебедев расстался с многодетной матерью Леной Перминовой

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Миллиардер Александр Лебедев разорвал отношения с гражданской женой Еленой Перминовой.

Фото: https://vk.com/elena_perminova by ВК-аккаунт Елены Перминовой is licensed under public doman Модель Елена Перминова

В год семьи распался ещё один семейный союз. Лена Перминова рассказала о расставании с миллиардером Александром Лебедевым, с которым воспитывала четырёх общих детей.

Перминова решила, что их расставание будет мирным. Скандалить и упрекать никого она не собирается. Она признала, что в их браке было много хорошего.

"Главное, 4-ро наших прекрасных детей. Лучшего отца для них и быть не могло. Только тепло и благодарность за всё. Дальше каждый идёт своим путём", — написала модель в социальных сетях.

Она подчеркнула, что не станет посвящать публику в подробности своих личных отношений.

Александр Лебедев старше своей избранницы на 27 лет. Они были вместе 15 лет, однако официально брак так и не зарегистрировали.

Уточнения

Разво́д — официальное прекращение (расторжение) действительного брака между живыми супругами.



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