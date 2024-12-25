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Максим Галкин* показал, как блестяще говорит на иврите

1:07
Шоу-бизнес

Шоумен Максим Галкин* продемонстрировал свои успехи в изучении государственного языка Израиля.

Шоумен Максим Галкин
Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru by Инстаграм Максима Галкина is licensed under public doman
Шоумен Максим Галкин

Максим Галкин* опубликовал в "Инстаграме"** видео, на котором он что-то бодро и весело говорит на иврите, не утруждая публику переводом. Знающие иврит подписчики юмориста принялись в ответ поздравлять его с еврейским праздником Хануки.

Подписчики оценили способности супруга Аллы Пугачёвой к изучению иностранных языков.

"Ничего непонятно, но очень интересно";

"Уже хороший иврит";

"Говорят, что евреи не учат иврит или идиш, они его вспоминают", — писали фолловеры под постом артиста.

Максим Галкин — настоящий полиглот. Он знает несколько языков: французский, английский, чешский и немецкий.

Ранее Галкин показал Аллу Пугачёву и дочку Лизу в одинаковых праздничных нарядах.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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