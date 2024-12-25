Дочь и сын Сергея Лазарева выступят на ТВ в новогоднюю ночь

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев решил пойти с козырей и привёл сына Никиту и дочь Анну выступать на голубом огоньке.

Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey by ВК-аккаунт Сергея Лазарева is licensed under public doman Певец Сергей Лазарев с детьми

Сергей Лазарев опубликовал в "Инстаграме"* фото, на котором запечатлён с сыном Никитой и дочкой Аней при полном параде в телевизионных новогодних декорациях на фоне красивых ёлок.

Сергей с сыном облачены в чёрные фраки, а девочка блистает в белом воздушном платье.

"Смотрите наше семейное трио в Новогоднюю ночь на телеканале Россия-1. Впервые Анюта выйдет со мной на сцену", — написала под фотографиями артист.

Лазарев напомнил, что сын Никита уже выступал в прошлом году, а вот для дочери Ани выход на сцену станет дебютом на экране ТВ.

Ранее Сергей Лазарев рассказал об отношениях с Владом Топаловым после распада группы Smash.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».



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