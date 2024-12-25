Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Основательница Wildberries 49-летняя Татьяна Ким (Бакальчук) приобрела небоскрёб в "Москва-Сити".

Фото: YouTube канал Надежда Стрелец by Скриншот видео YouTube канала Надежда Стрелец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Татьяна Бакальчук

Высота здания с 75 этажами составит 398 метров. Также предусмотрены шесть подземных этажей. Небоскрёб приобретён на стадии строительства и будет сдан к 2030 году. В нём смогут расположиться 17 тысяч сотрудников. Там планируется разместить штаб-квартиру объединённых компаний Wildberries и Russ.

Стоимость сделки не разглашается. Татьяна назвала приобретение "серьёзным прорывом в развитии своей империи".

"Появление единой штаб-квартиры РВБ — важный этап в истории компании. Мы внимательно изучали имеющиеся на рынке предложения, рассматривали разные варианты, но решили остановиться на приобретении уже спроектированного объекта", — отметила Татьяна в беседе с журналистами.

По словам предпринимательницы, Бизнес-центр у моста "Багратион" стал оптимальным выбором. Его удобное расположение идеально соответствует планам компании по расширению бизнеса.

Уточнения

Татьяна Владимировна Ким (в замужестве Бакальчук) — российская предпринимательница, соосновательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.