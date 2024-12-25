Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рассказываем, как грамотно спланировать свой огород на 2025 год
Дача как стильный уголок: обустройство интерьера и участка
Ветеринар перечислила способы, которые помогут отучить кошку царапать мебель
Секреты МРТ: когда металл может повлиять на результаты
Проезд на общественном транспорте в Москве в новогоднюю ночь сделают бесплатным
Ёлка, гости и еда: советы по безопасности кошки в праздники
25 000 лет прогресса: когда люди научились контролировать огонь
Зимняя обрезка: рассказываем, как обеспечить здоровье вашему саду
Как выбрать свой первый автомобиль и избежать лишних сложностей

Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи

1:12
Шоу-бизнес

Основательница Wildberries 49-летняя Татьяна Ким (Бакальчук) приобрела небоскрёб в "Москва-Сити".

Татьяна Бакальчук
Фото: YouTube канал Надежда Стрелец by Скриншот видео YouTube канала Надежда Стрелец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татьяна Бакальчук

Высота здания с 75 этажами составит 398 метров. Также предусмотрены шесть подземных этажей. Небоскрёб приобретён на стадии строительства и будет сдан к 2030 году. В нём смогут расположиться 17 тысяч сотрудников. Там планируется разместить штаб-квартиру объединённых компаний Wildberries и Russ.

Стоимость сделки не разглашается. Татьяна назвала приобретение "серьёзным прорывом в развитии своей империи".

"Появление единой штаб-квартиры РВБ — важный этап в истории компании. Мы внимательно изучали имеющиеся на рынке предложения, рассматривали разные варианты, но решили остановиться на приобретении уже спроектированного объекта", — отметила Татьяна в беседе с журналистами.

По словам предпринимательницы, Бизнес-центр у моста "Багратион" стал оптимальным выбором. Его удобное расположение идеально соответствует планам компании по расширению бизнеса.

Уточнения

Татьяна Владимировна Ким (в замужестве Бакальчук) — российская предпринимательница, соосновательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Шоу-бизнес
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ Аудио 
Усик и Фьюри отстранены от бокса
Новости спорта
Усик и Фьюри отстранены от бокса Аудио 
Популярное
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей

Верховный суд РФ разъяснил, почему водительские права не заменяют паспорт при перевозке грузов. Узнайте, в каких случаях нужен гражданский документ.

Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Секреты использования соды, о которых вы не знали
Что известно о причинах крушения Эмбраера Азербайджанских авиалиний в Казахстане Любовь Степушова ЛАЗ-695. Легендарный советский автобус городских и пригородных маршрутов Дмитрий Плотников Тайны Троице-Сергиевой лавры кроются в месте упокоения иноков Игорь Буккер
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
Как приготовить салат Цезарь, который удивит всех гостей
Как приготовить салат Цезарь, который удивит всех гостей
Последние материалы
Преобразите свой дом: растения, которые можно выращивать в воде
ЛАЗ-695. Легендарный советский автобус городских и пригородных маршрутов
Тайны Троице-Сергиевой лавры кроются в месте упокоения иноков
Витамин С, антибиотики и молоко с мёдом не вылечат простуду, а пар от картошки может навредить
Перерасчёт за воду и свет: в каких случаях вы имеете право на возмещение
Закрытие студий маникюра в России: скрытые причины
Ксения Собчак рассказала, за что уважает SHAMANа
Климатическая катастрофа: вулканы готовят человечеству новые вызовы
Как витамин C помогает защитить дёсны от инфекций: что говорят исследования
Фитнес для похудения: 5 правил и лучшие упражнения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.