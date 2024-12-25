Названы имена самых востребованных артистов у олигархов в России

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов рассекретил имена исполнителей, которых чаще приглашают выступить на частных мероприятиях олигархи.

Фото: https://vk.com/official_leps by ВК-аккаунт Григория Лепса is licensed under public doman Певец Григорий Лепс

В топе у богатых граждан России — Григорий Лепс, Николай Басков и Дима Билан. Именно их чаще всего хотят видеть на корпоративах, сообщает EADaily со ссылкой на портал "Страсти".

Гонорары востребованных звёзд, по словам Дворцова, достигают 5 миллионов рублей за выступление.

"Это для них те самые артисты, которые, так сказать, западают в душу своими песнями", — объяснил продюсер.

Среди женщин спросом у олигархов пользуются Ани Лорак, Анна Плетнева и Мари Краймберри. Расценки на их концерты значительно скромнее, чем у Лепса и Баскова.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер.



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