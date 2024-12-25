Катя Гордон ответила на слова бывшего мужа Сергея Жорина, который отрицает связь с Седоковой

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Юрист Катя Гордон отреагировала на слова экс-супруга Сергея Жорина, который заверил, что не крутил роман с Анной Седоковой.

Фото: https://vk.com/katyagordon by ВК-аккаунт Екатерины Гордон is licensed under public doman Юрист Екатерина Гордон

Катю Гордон не убедили заверения бывшего мужа о том, что у него не было связи с Анной Седоковой. Она по-прежнему остаётся в уверенности, что экс-супруг изменял ей с певицей в то время, когда он лежала беременная в больнице на сохранении.

"Друзья, я сказала про Седокову всё, что думаю. Даже если она подтянет всех своих бывших и они хором завоют песню: "Нет, мы Аню не ……, просто примус починили", — выразила свою позицию Екатерина.

Она уверена, что народ всё понял по поводу поведения звезды, так как общественность обмануть невозможно.

Ранее Екатерина Гордон выразила сожаление по поводу смерти баскетболиста Яниса Тиммы.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.



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