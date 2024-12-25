Стало известно, почему Аллу Пугачёву никто не сможет заменить на российской эстраде

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Народную артистку СССР Аллу Пугачёву невозможно заменить, считает адвокат Андрей Алёшкин. В беседе с "ФедералПресс" он прокомментировал предположения о том, что её достойной заменой могла бы стать Надежда Кадышева.

Фото: RIA Novosti archive by Andrey Degtyarev / Андрей Дегтярев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Валентин Юдашкин, Алла Пугачёва, Кристина Орбакайте

По мнению правозащитника, у искусства не может быть замены.

"Пугачёву невозможно заменить, и вообще глупо искать замену искусству. Каждый на своём месте. Но у русской песни никогда не было такой популярности, как у эстрадной, и уже не будет", — объяснил он.

Андрей Алёшкин уверен, что современные исполнители не способны погрузить слушателя в правильную атмосферу и спеть с душой. Из современных отечественных певиц он выделил лишь Ани Лорак.

Ранее вдова Бориса Грачевского рассказала, что отметила 40-летие.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



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