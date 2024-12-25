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Мария Погребняк объяснила, почему встреча Киркорова с Ивлеевой на ТВ неизбежна

0:58
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк взяла на себя роль миротворца и призвала Филиппа Киркорова и Настю Ивлееву встретиться.

Блогер Настя Ивлеева и певец Филипп Киркоров
Фото: https://vk.com/ivlei by ВК-аккаунт Насти Ивлеевой is licensed under public doman
Блогер Настя Ивлеева и певец Филипп Киркоров

Мария Погребняк сравнила противостояние Киркорова и Ивлеевой с воздушным шаром, который раздулся до таких масштабов, что рискует взорваться.

Она уверена, что пора забыть скандальную историю с голой вечеринкой.

"Им стоит встретиться тет-а-тет, обсудить произошедшее и заключить мир. Каждый из них интересен и знаменит в своей нише, и было бы жаль принимать сторону кого-то одного", — написала Мария в личном Telegram-канале.

Она считает, что певцу и блогеру всё-таки придётся взаимодействовать для участия в совместных проектах. Погребняк уверена, что зрители хотят видеть на экране, как Филиппа Киркорова, так и Настю Ивлееву.

Ранее Филипп Киркоров поставил представителям канала ТНТ условие — либо он, либо Ивлеева.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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