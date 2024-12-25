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Вдова Грачевского отметила 40-летие: это лучше, чем 40 дней

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Вдова режиссёра и создателя "Ералаша" Бориса Грачевского, актриса Екатерина Белоцерковская, отпраздновала 40-летие. В этот знаменательный день она поделилась с поклонниками своими мыслями, которые пришли к ней за прожитые годы.

Екатерина Белоцерковская
Фото: youtube.com by канал Страна FM, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Екатерина Белоцерковская

Екатерина считает, что ей невероятно повезло в жизни. Она благодарна судьбе за свою любовь, за сына, за родителей и за друзей.

"40 лет — это лучше, чем 40 дней. Мы продолжаем жить, радоваться жизни и открывать новые горизонты. Я уверена, что этот год будет для нас очень сильным и счастливым", — отметила артистка.

Екатерина Белоцерковская познакомилась с Борисом Грачевским в 2015 году на съёмках фильма "Ералаш в кино". Год спустя они официально узаконили свои отношения. В 2020 году у них родился сын, а в январе 2021 года режиссёра не стало. Он ушёл из жизни на 72-м году из-за последствий коронавируса.

Ранее Алёна Апина сообщила о своём отъезде из России.

Уточнения

Бори́с Ю́рьевич Граче́вский (18 марта 1949, Раменский район, Московская область — 14 января 2021, Москва) — советский и российский кинорежиссёр, актёр и сценарист. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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