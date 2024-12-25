Алёна Апина сообщила об отъезде из России

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Певица и бывшая солистка группы "Комбинация" Алёна Апина рассказала, что будет встречать Новый год в Таиланде.

Фото: youtube.com by канал Алёна Апина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алёна Апина

В беседе с "МК" артистка поделилась, что планирует покинуть Россию на новогодние праздники.

"У меня будет прекрасный новогодний стол: я улетаю в Таиланд. В новогоднюю ночь у меня будет стол, состоящий из микрофона и прекрасных зрителей", — поделилась исполнительница.

Алёна Апина уже выступила на премии Fashion New Year Awards, где появилась в чёрном платье с глубоким вырезом на груди. Она призналась, что недовольна своей фигурой и хочет сбросить ещё пять килограммов, но не расстроится, если это не удастся.

В этом году на экраны вышел сериал "Комбинация", посвящённый одноимённой музыкальной группе. Главные роли в картине исполнили Никита Кологривый, Анастасия Уколова, Елизавета Базыкина и Павел Прилучный.

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Уточнения

Алёна А́пина (полное имя — Елена Евгеньевна Апина; (дев. фамилия Лёвочкина род. 23 августа 1964, Саратов) — советская и российская эстрадная певица, композитор, поэтесса, радиоведущая, актриса, педагог; заслуженная артистка Российский Федерации (2002).



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