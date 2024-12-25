Мария Погребняк высказалась о вхождении Насти Ивлеевой в семью Михалковых

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк похвалила Настю Ивлееву, которая породнилась в именитым семейством Михалковых.

Фото: https://vk.com/ivlei by ВК-аккаунт Насти Ивлеевой is licensed under public doman Блогер Настя Ивлеева

Погребняк считает, что жизнь Насти Ивлеевой пойдёт в гору после её удачного замужества. Звёзда Интернета вышла замуж за внука писателя Юлиана Семёнова Филиппа Бегака и родственника режиссёра Никиты Михалкова.

"Я уверена, что у Насти всё будет хорошо. Она не просто так вышла замуж, а за члена дворянской династии, что, безусловно, открывает перед ней новые горизонты. Войти в семью Михалкова — это не шутки!" — написала Мария в своём Telegram-канале.

Погребняк спрогнозировала, что Ивлееву вскоре можно будет увидеть на ТВ, а именно на телеканале "Культура", где работает её супруг. Там, по мнению блогера, талант звезды раскроется по-новому.

Ранее Ивлеева высмеяла Филиппа Киркорова, который лишил её роли в новогоднем фильме на канале ТНТ.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.



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