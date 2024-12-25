Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тёплый шарф поможет избавиться от заложенности в носу в зимнее время
Алёна Апина сообщила об отъезде из России
Певица Анна Седокова вернулась в соцсети после смерти Яниса Тиммы: что изменила артистка
В Перми появится ещё один термальный комплекс
Путь к успеху или очередная неудача — Nissan и Honda объединяются
5 преимуществ масла баобаба для безупречной кожи
Творог под запретом: рекомендации гастроэнтеролога Сухоруковой
Список необычных железнодорожных станций мира, которые стоит посетить
Астероид или вулканы: новая разгадка вымирания динозавров

Филипп Киркоров назвал имена друзей из мира шоу-бизнеса

1:02
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист РФ Филипп Киркоров в интервью Лауре Джугелии для канала FAMETIME TV поделился, что в мире шоу-бизнеса лишь немногие могут считаться его настоящими друзьями.

Филипп Киркоров
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Филипп Киркоров

Он подчеркнул, что всегда готов помочь своим близким и знает, что они, в свою очередь, не оставят его в беде. В качестве примера он назвал композитора Игоря Крутого, которого считает своим близким другом.

Киркоров не скрывает, что между ними были конфликты, но именно Игорь Крутой научил его, что такое настоящая дружба.

Также среди близких людей Киркоров называет актрису Людмилу Гурченко, которой ему сейчас очень не хватает. Он рассказал, что именно она научила его никогда не сдаваться.

"Мне её очень не хватает в жизни. Это был очень близкий мне друг. Она была очень мудрой женщиной", — отметил Киркоров.

Ранее стало известно, что дочь Тимати написала книгу.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В США оценили появление новых партий истребителей у ВВС РФ
Военные новости
В США оценили появление новых партий истребителей у ВВС РФ Аудио 
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Красота и стиль
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год Аудио 
Популярное
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей

Верховный суд РФ разъяснил, почему водительские права не заменяют паспорт при перевозке грузов. Узнайте, в каких случаях нужен гражданский документ.

Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Секреты использования соды, о которых вы не знали
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Электрические гирлянды навсегда испортили встречу Рождества Игорь Буккер Российские пенсионеры отдают мошенникам миллионы рублей. Нищих пенсионеров больше нет? Любовь Степушова Самолёт Embraer 190. Тропическая безопасность для региональных перелётов Дмитрий Плотников
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
Последние материалы
Тёплый шарф поможет избавиться от заложенности в носу в зимнее время
Алёна Апина сообщила об отъезде из России
Певица Анна Седокова вернулась в соцсети после смерти Яниса Тиммы: что изменила артистка
В Перми появится ещё один термальный комплекс
Филипп Киркоров назвал имена друзей из мира шоу-бизнеса
Путь к успеху или очередная неудача — Nissan и Honda объединяются
5 преимуществ масла баобаба для безупречной кожи
Электрические гирлянды навсегда испортили встречу Рождества
Творог под запретом: рекомендации гастроэнтеролога Сухоруковой
Список необычных железнодорожных станций мира, которые стоит посетить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.