Филипп Киркоров назвал имена друзей из мира шоу-бизнеса

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Народный артист РФ Филипп Киркоров в интервью Лауре Джугелии для канала FAMETIME TV поделился, что в мире шоу-бизнеса лишь немногие могут считаться его настоящими друзьями.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Филипп Киркоров

Он подчеркнул, что всегда готов помочь своим близким и знает, что они, в свою очередь, не оставят его в беде. В качестве примера он назвал композитора Игоря Крутого, которого считает своим близким другом.

Киркоров не скрывает, что между ними были конфликты, но именно Игорь Крутой научил его, что такое настоящая дружба.

Также среди близких людей Киркоров называет актрису Людмилу Гурченко, которой ему сейчас очень не хватает. Он рассказал, что именно она научила его никогда не сдаваться.

"Мне её очень не хватает в жизни. Это был очень близкий мне друг. Она была очень мудрой женщиной", — отметил Киркоров.

Ранее стало известно, что дочь Тимати написала книгу.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.



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