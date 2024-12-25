10-летняя дочь Тимати написала книгу о своей семье

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Дочь известного рэпера Тимати и модели Алёны Шишковой, Алиса, стала автором книги о своей семье. Об этом сообщила сама Алёна в своём Telegram-канале.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Алёны Шишковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алёна Шишкова с дочерью

Дебютное произведение 10-летней наследницы музыканта называется "Необыкновенная история Благстара". Алёна Шишкова, получившая в подарок первый экземпляр книги, выразила свою гордость за дочь.

"Алиса написала книгу о нашей семье и подарила её мне. Она сама сделала иллюстрации к ней. Она очень старалась и вложила в это всю душу! Я так горжусь ею! У меня мурашки по коже от её творчества", — поделилась модель.

Алёна Шишкова также отметила, что её дочь — очень разносторонний и творческий ребёнок.

Ранее возлюбленная Тимати поделилась своими фото до того, как встретила рэпера.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.





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