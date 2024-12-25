И понеслось: Киркоров вспомнил подробности голой вечеринки Насти Ивлеевой

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров объяснил, что стал жертвой монтажа на голой вечеринке Насти Ивлеевой.

Фото: https://vk.com/official_kirkorov by ВК-аккаунт Филиппа Киркорова is licensed under public doman Певец Филипп Киркоров

Король российской эстрады назвал вечеринку Насти Ивлеевой "Содомом и Гоморрой".

Киркоров заверил, что его ужаснуло то, что он увидел в главном зале мероприятия. Зрелище настолько оттолкнуло певца, что он побоялся туда заходить. Артист рассказал, что поднялся наверх, где пробыл лишь три минуты.

Певица Ольга Орлова, по словам Филиппа, успела за это время сделать кадры, которые потом и разлетелись по социальным сетям. Это видео, как объяснил певец, примонтировали к кадрам с рэпером, который пришёл на праздник лишь в одном носке.

"И понеслось. Как-будто я там с этим носком чуть ли не обнимался. Вот собственно говоря из мухи слона сделали", — объяснил народный артист России в интервью Лауре Джугелии.

Ранее Киркоров пристыдил певца Шамана за исполнение его песни без разрешения.



Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).



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