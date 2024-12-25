Мария Погребняк и Алана Мамаева испугали публику своей худобой

Блогер Мария Погребняк и модель Алана Мамаева шокировали подписчиков своей анорексичной внешностью.
Фото Марии Погребняк и Аланы Мамаевой напугали публику. На снимках бывшие жёны футболистов предстали словно пластиковые куклы Барби с тонкими руками и ногами.
Мария объяснила, что они снимают с Аланой новое шоу. Сама Погребняк признаёт, что её самочувствие резко ухудшилось после потери веса.
"Вчера почувствовала себя плохо. Слабость, усталость. Встала на весы и ужаснулась. Я стремительно теряю вес, он уже дошёл до 45 кг", — написала Мария под кадрами.
Интернет-пользователи принялись ужасаться внешности женщин.
"Жертвы концлагеря что ли?";
"Жуткая жуть";
"Реклама дистрофиков", — писали фолловеры, глядя на фото Погребняк и Мамаевой.
Анорекси́я (др.-греч. ἀ- «без-, не-» + ὄρεξις «позыв к еде») — синдром, заключающийся в полном отсутствии аппетита при объективной потребности организма в питании, который сопровождает большинство метаболических заболеваний.
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