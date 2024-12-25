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Мария Погребняк и Алана Мамаева испугали публику своей худобой

0:57
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк и модель Алана Мамаева шокировали подписчиков своей анорексичной внешностью.

Блогеры Мария Погребняк и Алана Мамаева
Фото: https://t.me/Mariapogas by Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman
Блогеры Мария Погребняк и Алана Мамаева

Фото Марии Погребняк и Аланы Мамаевой напугали публику. На снимках бывшие жёны футболистов предстали словно пластиковые куклы Барби с тонкими руками и ногами.

Мария объяснила, что они снимают с Аланой новое шоу. Сама Погребняк признаёт, что её самочувствие резко ухудшилось после потери веса.

"Вчера почувствовала себя плохо. Слабость, усталость. Встала на весы и ужаснулась. Я стремительно теряю вес, он уже дошёл до 45 кг", — написала Мария под кадрами.

Интернет-пользователи принялись ужасаться внешности женщин.

"Жертвы концлагеря что ли?";

"Жуткая жуть";

"Реклама дистрофиков", — писали фолловеры, глядя на фото Погребняк и Мамаевой.

Уточнения

Анорекси́я (др.-греч. ἀ- «без-, не-» + ὄρεξις «позыв к еде») — синдром, заключающийся в полном отсутствии аппетита при объективной потребности организма в питании, который сопровождает большинство метаболических заболеваний.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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