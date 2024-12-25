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Вдова Валентина Юдашкина показала, как внуки отмечают Рождество в США

Шоу-бизнес

Вдова модельера Валентина Юдашкина Марина Юдашкина показала, как встречает Рождество с внуками в Америке.

Вдова Валентина Юдашкина Марина Юдашкина с семьёй
Фото: https://www.instagram.com/marinayudashkina by Инстаграм Марины Юдашкиной is licensed under public doman
Вдова Валентина Юдашкина Марина Юдашкина с семьёй

Марина Юдашкина опубликовала в "Инстаграме"* фотографии, на которых показано празднования католического Рождества во всей красе.

На фото запечатлён шикарный дом семьи дочери кутюрье с великолепными лестницами и шикарной ёлкой с стилистике фильма "Один дома". Внуки от единственной дочери Галины — Аркадий, Анатолий и Агата-Ариелла наряжены в одежду красно-былых цветов.

На кадрах малыши с любопытством распаковывают приготовленные им многочисленные подарки в красивых ярких обёртках.

"Праздник! Отмечаем Рождество! Счастье детей от полученных подарков! Волшебства! Красивый вечер!" — гласит подпись к снимкам.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Валенти́н Абра́мович Юда́шкин (14 октября 1963, Баковка, Кунцевский район, РСФСР, Московская область, СССР — 2 мая 2023, Москва, Россия) — советский и российский художник-модельер, дизайнер, кутюрье, телеведущий и главный редактор. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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