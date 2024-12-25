Гном Гномыч трогательно поздравил Диму Билана с днём рождения

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын Яны Рудковской Саша Плющенко обратился к Диме Билану в день рождения певца.

Фото: https://www.instagram.com/gnomgnomych by Инстаграм Александра Плющенко is licensed under public doman Певец Дима Билан

Юный фигурист Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч, опубликовал в "Инстаграме"* фото в компании Димы Билана, который в семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко почти родной человек.

"Дима, дорогой, крестный, с днём рождения! Ты — самый лучший и добрый крёстный на свете! Я тебя очень люблю! Будь счастлив", — написал мальчик под фотографией.

24 декабря победителю международного песенного конкурса "Евровидение" исполнилось 43 года.

Ранее сообщалось, что Дима Билан с размахом отмечает праздник в честь своего дня рождения. Гостями мероприятия стали Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие звёзды.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен и киноактёр; заслуженный артист Российской Федерации (2018).



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