Гном Гномыч трогательно поздравил Диму Билана с днём рождения

Сын Яны Рудковской Саша Плющенко обратился к Диме Билану в день рождения певца.
Юный фигурист Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч, опубликовал в "Инстаграме"* фото в компании Димы Билана, который в семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко почти родной человек.
"Дима, дорогой, крестный, с днём рождения! Ты — самый лучший и добрый крёстный на свете! Я тебя очень люблю! Будь счастлив", — написал мальчик под фотографией.
24 декабря победителю международного песенного конкурса "Евровидение" исполнилось 43 года.
Ранее сообщалось, что Дима Билан с размахом отмечает праздник в честь своего дня рождения. Гостями мероприятия стали Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие звёзды.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен и киноактёр; заслуженный артист Российской Федерации (2018).
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