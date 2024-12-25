Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма удивила поведением во время рождественской службы

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Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма, принцесса Шарлотта, приятно удивила своим поведением во время рождественской службы, которая транслировалась в Великобритании.

Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кейт Миддлтон и принц Уильям

Обычно эта серьёзная девочка решила немного расслабиться и повеселиться вместе с братьями — Джорджем и Луи. Журналисты Daily Mail отметили, что Шарлотта увлечённо подпевала песнопениям, почти не заглядывая в текст.

Один из комментаторов под опубликованными в интернете фотографиями написал: "Принцесса Шарлотта с рождения отличалась королевским достоинством и растёт настоящей красавицей, как её покойная бабушка".

Многие поклонники королевской семьи отмечают, что с каждым годом Шарлотта всё больше становится похожей на свою прабабушку Елизавету II — как внутренне, так и внешне.

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Уточнения

Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма.



Уи́льям принц Уэльский (англ. William, Prince of Wales), полное имя Уи́льям Арту́р Фили́пп Лу́и (англ. William Arthur Philip Louis; род. 21 июня 1982) — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.



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