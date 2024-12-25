Стало известно, кто может стать новым лицом Первого канала вместо Ивана Урганта

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Бывший иноагент, лишённый этого статуса, блогер Николай Соболев в 2025 году может стать лицом Первого канала. Он заявил, что в новом году будет вести телевизионное шоу, посвящённое политическим дебатам.

Фото: youtube.com by канал kuji podkast, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Иван Ургант

Как сообщает NEWS.RU, в своём выступлении перед студентами РТУ МИРЭА блогер отметил, что, возможно, передача с его участием будет транслироваться на Первом канале. В шутку он сказал, что они хотят реформировать телевидение и избавиться от всех несимпатичных персонажей.

Николай Соболев подчеркнул, что не может раскрыть подробности готовящегося проекта из-за контракта с продюсерами. Однако он сообщил, что будет вести дебаты с интересным оппонентом, который на 2-3 года старше его.

Иван Ургант много лет вёл одно из самых рейтинговых шоу на Первом канале — "Вечерний Ургант". После начала специальной военной операции руководство канала отказалось от трансляции развлекательных передач.

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Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист.



Никола́й Ю́рьевич Со́болев (род. 18 июня 1993, Санкт-Петербург) — российский видеоблогер, писатель, бизнесмен и певец.



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