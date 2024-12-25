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Стало известно, кто может стать новым лицом Первого канала вместо Ивана Урганта

1:12
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывший иноагент, лишённый этого статуса, блогер Николай Соболев в 2025 году может стать лицом Первого канала. Он заявил, что в новом году будет вести телевизионное шоу, посвящённое политическим дебатам.

Иван Ургант
Фото: youtube.com by канал kuji podkast, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Иван Ургант

Как сообщает NEWS.RU, в своём выступлении перед студентами РТУ МИРЭА блогер отметил, что, возможно, передача с его участием будет транслироваться на Первом канале. В шутку он сказал, что они хотят реформировать телевидение и избавиться от всех несимпатичных персонажей.

Николай Соболев подчеркнул, что не может раскрыть подробности готовящегося проекта из-за контракта с продюсерами. Однако он сообщил, что будет вести дебаты с интересным оппонентом, который на 2-3 года старше его.

Иван Ургант много лет вёл одно из самых рейтинговых шоу на Первом канале — "Вечерний Ургант". После начала специальной военной операции руководство канала отказалось от трансляции развлекательных передач.

Ранее Алексей Учитель предположил, сможет ли Юра Борисов выиграть "Оскар".

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист.

Никола́й Ю́рьевич Со́болев (род. 18 июня 1993, Санкт-Петербург) — российский видеоблогер, писатель, бизнесмен и певец. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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