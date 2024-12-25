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Настя Ивлеева выразила сочувствие жертвам авиакатастрофы в Казахстане

Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева отреагировала на новость о крушении пассажирского самолёта рейса Баку-Грозный.

Блогер Настя Ивлеева
Фото: https://vk.com/ivleeva360 by ВК-аккаунт Насти Ивлеевой is licensed under public doman
Блогер Настя Ивлеева

Настя Ивлеева опубликовала в своём Telegram-канале ссылку на трагическую новость об авиакатастрофе, которая произошла на западе Казахстана близ города Актау.

В самолёте летели 64 пассажира и 5 членов экипажа. 16 человек из них были из России. После крушения есть выжившие.

Блогер выразила соболезнования по поводу произошедшей трагедии.

"28 выживших, дай Бог им скорейшего восстановления! И соболезнования всем близким погибших", — написала Ивлеева в личном микроблоге.

Ранее Настя Ивлеева показала, какой подарок ей сделал "душный муж".

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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