Отец Яниса Тиммы заявил, что Седокова испугается приехать на похороны экс-супруга

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Отец покойного баскетболиста Яниса Тиммы объяснил, почему не верит в то, что Анна Седокова примет участие в похоронах бывшего мужа.

Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Ядров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анна Седокова

Родитель Яниса Тиммы считает, что певица Анна Седокова испугается появиться на похоронах экс-супруга, который добровольно ушёл из жизни после развода с ней.

Райтис посоветовал журналистам задать певице этот вопрос.

"Спросите у неё. Не думаю, что она настолько смелая", — цитирует слова отца умершего спортсмена "СтарХит".

Райтис попросил прессу не одолевать его звонками, так как ему требуется время, чтобы осмыслить случившееся горе.

Выяснилось, что тело Яниса Тиммы доставили в Латвию после возникших проблем, связанных с оформлением всех процедур. Друг баскетболиста рассказал ранее, имеются ли у семьи спортсмена деньги на его похороны.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



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