Отец Яниса Тиммы заявил, что Седокова испугается приехать на похороны экс-супруга

Отец покойного баскетболиста Яниса Тиммы объяснил, почему не верит в то, что Анна Седокова примет участие в похоронах бывшего мужа.
Родитель Яниса Тиммы считает, что певица Анна Седокова испугается появиться на похоронах экс-супруга, который добровольно ушёл из жизни после развода с ней.
Райтис посоветовал журналистам задать певице этот вопрос.
"Спросите у неё. Не думаю, что она настолько смелая", — цитирует слова отца умершего спортсмена "СтарХит".
Райтис попросил прессу не одолевать его звонками, так как ему требуется время, чтобы осмыслить случившееся горе.
Выяснилось, что тело Яниса Тиммы доставили в Латвию после возникших проблем, связанных с оформлением всех процедур. Друг баскетболиста рассказал ранее, имеются ли у семьи спортсмена деньги на его похороны.
А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.
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