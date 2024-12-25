Катя Лель высказалась о трагической смерти 32-летнего Яниса Тиммы: никто не застрахован

Певица Катя Лель, как сообщает VOICE, поделилась своими мыслями о трагической гибели баскетболиста Яниса Тиммы. Она напомнила, что никто ни от чего не застрахован, и призвала всех быть добрыми друг к другу.

Фото: Telegram-канал Кати Лель is licensed under public domain Катя Лель

Катя Лель выразила свои соболезнования близким спортсмена и подчеркнула, как страшно оказаться в подобной ситуации.

Янис Тимма ушел из жизни в возрасте 32 лет в московском хостеле, который он снял недалеко от дома своей бывшей жены, певицы Анны Седоковой. Друзья спортсмена уверены, что он не смог пережить развод с любимой женщиной.

Анна Седокова дала лишь один комментарий после трагедии и попросила уберечь её малолетнего сына от шокирующей информации. Позже стало известно, что у артистки случился нервный срыв, и её госпитализировали.

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Уточнения

Ка́тя Ле́ль (настоящее имя — Екатери́на Никола́евна Чупри́нина; род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и других.



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