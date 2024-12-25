Многодетная мать Мария Погребняк стремительно теряет вес

Мария Погребняк, известная блогерша и многодетная мать, в своём личном блоге рассказала об ухудшении самочувствия и призналась, что её вес стремительно снижается.
Она поделилась фотографией, на которой стоит на весах, и сообщила, что её вес составляет всего 45 кг при росте 170 см. Увидев эти цифры, она не смогла скрыть своего ужаса.
Поклонники отметили, что предупреждали её о последствиях из-за попыток быстро прийти в форму после четвёртых родов. Они также напомнили ей, что важно заботиться о своём здоровье и не переусердствовать в попытках быстро похудеть.
В сентябре Мария Погребняк стала матерью в четвёртый раз, родив сына Владимира. В декабре она обратилась к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову, чтобы скорректировать маммопластику и убрать диастаз. Кроме того, она избавилась от малярных мешков на лице, которые появились из-за сильного похудения.
Ранее Кристина Асмус поделилась информацией о том, когда вернётся к работе.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
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