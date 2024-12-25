Кристина Асмус раскрыла, когда сможет вернуться к работе после серьёзной операции

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус, получившая травму во время спектакля, поделилась с поклонниками информацией о своём возвращении на съёмочную площадку.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кристины Асмус в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кристина Асмус

После сложной и продолжительной операции артистка взяла перерыв в работе. В своём Instagram она опубликовала фото со съёмочной площадки сериала "Склиф" и сообщила, что из-за травмы съёмки были приостановлены.

"Мы начнём всё сначала после моего восстановления — примерно через месяц. Команда, вы невероятные! Я так скучаю и хочу поскорее вернуться к вам на площадку!" — с теплотой в голосе написала экс-супруга Гарика Харламова.

Кристина Асмус получила травму во время спектакля "Леди Макбет Мценского уезда", когда выполняла сложные прыжки и хореографические движения на мокрой сцене. Она рассказала, что решила не прерывать игру и доиграла "на адреналине и в полубреду".

Врачи диагностировали у неё разрыв передней крестообразной связки колена.

Ранее Дима Билан поделился своими мыслями о подарках, которые ему дарят поклонники.

Уточнения

Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.