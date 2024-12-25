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Алёну Водонаеву осудили за слишком нежные объятия с сыном

1:02
Шоу-бизнес

42-летняя выпускница "Дома-2" Алёна Водонаева воспитывает 14-летнего сына Богдана от первого брака с бизнесменом Алексеем Малакеевым.

Алёна Водонаева
Фото: Канал t.me/Avodonaeva by Скриншот видео канала t.me/Avodonaeva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алёна Водонаева

Недавно Водонаева поделилась с подписчиками своего канала видео семейного обеда. На нём Алёна нежно прижалась к плечу сына, а Богдан обнял маму и ласково потрепал её по волосам.

В комментариях к публикации фолловеры разделились на два лагеря. Одни недоумевают от того, что звезда "Дома-2" позволяет себе слишком близкие отношения с подростком и советуют одинокой светской львице найти бойфренда, а не разрушать психику мальчика. Другие же оценили атмосферность и гармоничность в отношениях между матерью и сыном.

Были и третьи. Но их больше интересовало, почему Богдан в свитере с надписью СССР. Эта тема тоже стала поводом для раскола. Кто-то считает, что парень молодец, а другие обвиняют в хайпе.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу "Дом-2", далее безызвестная ведущая и что-то вроде блогера.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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