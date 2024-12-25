Дима Билан рассказал, почему не принимает от поклонников еду: в меня что-то вселилось

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Певец Дима Билан поделился историей, которая произошла с ним после того, как он съел печенье, подаренное поклонницей.

Фото: wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дима Билан

В интервью экстрасенсу Владу Череватому артист рассказал, что после того, как попробовал выпечку, почувствовал себя очень странно. Ему показалось, что в него вселился кто-то чужой.

"Я позвонил подругам, мой водитель поехал за святой водой, и потом я умылся ею через дверную ручку в своей гримёрке. А у меня съёмки идут, меня трясёт, состояние жуткое. Это было просто ужасно!" — поделился своими переживаниями Дима Билан.

Артист признался, что за годы работы научился отличать подарки "с подвохом", то есть те, в которых могут быть заговоры и молитвы. Помимо этого, он постоянно носит с собой амулет от заговоров и маленькую икону, которую купил ещё в 1998 году.

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Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен и киноактёр.



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