Стали известны дата и место прощания с Янисом Тиммой

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Спустя неделю после трагической смерти баскетболиста Яниса Тиммы его тело было доставлено в Ригу. Об этом сообщила сестра спортсмена Лелде Жандецка.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Янис Тимма

Она выразила благодарность всем, кто оказал помощь в транспортировке, включая многочисленных фанатов. Кроме того, она объявила дату и место прощания с Янисом Тиммой.

"Янис вернулся в Латвию. Благодарим всех за помощь в транспортировке его тела, в том числе огромное количество фанатов. Попрощаться с Янисом можно будет 27 декабря с 15:00 в Большом зале прощания Рижского крематория", — написала она.

Янис Тимма ушёл из жизни в ночь на 17 декабря в одном из московских хостелов. На заставке своего телефона он оставил номер бывшей жены Анны Седоковой и надпись: "Позвоните Анне. Спасибо тебе за всё".

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Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.



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