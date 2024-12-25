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Стали известны дата и место прощания с Янисом Тиммой

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Спустя неделю после трагической смерти баскетболиста Яниса Тиммы его тело было доставлено в Ригу. Об этом сообщила сестра спортсмена Лелде Жандецка.

Янис Тимма
Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Янис Тимма

Она выразила благодарность всем, кто оказал помощь в транспортировке, включая многочисленных фанатов. Кроме того, она объявила дату и место прощания с Янисом Тиммой.

"Янис вернулся в Латвию. Благодарим всех за помощь в транспортировке его тела, в том числе огромное количество фанатов. Попрощаться с Янисом можно будет 27 декабря с 15:00 в Большом зале прощания Рижского крематория", — написала она.

Янис Тимма ушёл из жизни в ночь на 17 декабря в одном из московских хостелов. На заставке своего телефона он оставил номер бывшей жены Анны Седоковой и надпись: "Позвоните Анне. Спасибо тебе за всё".

Ранее Ксения Бородина поделилась своим опытом наказания дочерей.

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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