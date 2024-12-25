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Ксения Бородина рассказала, как наказывает дочерей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина поделилась, что в качестве наказания может лишить своих дочерей гаджетов на неделю.

Ксения Бородина
Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain
Ксения Бородина

В интервью на YouTube-канале "Ваша Наташа" блогерша рассказала, что также может заставить ребёнка мыть посуду в течение недели. Несмотря на свою занятость, она всегда требует прислать ей видеоотчёт.

"Недавно Теона, когда в очередной раз допустила ошибку, мыла посуду целую неделю в качестве наказания", — поделилась Ксения.

Ксения Бородина подчеркнула, что, помимо наказания, она не забывает и о поощрении. По её словам, она часто хвалит своих девочек, а за оценки вообще никогда не ругается. Причиной для раздражения может стать жалоба из школы на плохое поведение.

В завершение телеведущая отметила, что дома она может иногда использовать нецензурную брань, но не разрешает дочерям повторять плохие слова.

Ранее Алана Мамаева рассказала, был ли сценарий в реалити-проекте "Звёзды в джунглях".

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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