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Глюкоза нарисовала себе четыре брови и стала похожа на Анджелину Джоли

Шоу-бизнес

38-летняя певица Глюкоза снялась в рекламной интеграции магазина украшений Poison Drop в новом образе с зелёными волосами.

Глюкоза
Фото: Канал t.me/novostishowbiz by Скриншот видео канала t.me/novostishowbiz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глюкоза

"Всем привет, Я Глюкоза. Меня всегда спрашивают, что это за украшения? Это Баленсиага, времён Николя. Я считаю, что это бинго. На еvery day. Я это украшение храню до сих пор", — говорит певица в рекламном ролике.

Мнения пользователей сети по поводу образа Натальи Ионовой, которая последнее время очень смело экспериментирует с внешностью, разошлись.

"Тут на Джоли похожа", "Сначала показалось какая-то бабушка", "Глюкоза решила, что без бровей уже не комильфо и нарисовала себе сразу четыре".

Уточнения

Глюкоза / Glukoza (настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.
 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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