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Алана Мамаева рассказала, был ли прописан в сценарии реалити-проекта роман Лерчек и Natan

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Алана Мамаева в своём личном блоге поделилась информацией о том, был ли роман между Валерией Чекалиной, известной как Лерчек, и рэпером Natan частью сценария реалити-шоу "Звёзды в джунглях".

Natan
Фото: YouTube канал Агентство ОБС by Скриншот видео YouTube канала Агентство ОБС, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Natan

Натан, будучи женатым мужчиной, сначала признавался в своих чувствах к Лерчек, а затем был замечен целующимся с певицей Бьянкой. Однако артистка отметила, что пошла на это ради популярности.

Алана Мамаева утверждает, что никакого сценария в проекте не существовало. Она уверяет, что никто не читал по бумажкам.

"Вдумайтесь в название "реалити". Как вам ещё доказать? Это была реальная жизнь. И вдобавок я не актриса, чтобы играть какую-то роль", — отметила бывшая жена футболиста Павла Мамаева.

Сам рэпер Natan недавно публично признался в любви своей жене Анастасии Швецовой, которая ушла от него из-за многочисленных измен.

Ранее стало известно, кто может заменить Аллу Пугачёву на "Голубом огоньке".

Уточнения

Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов) (род. 17 марта 1986 года, Курган-Тюбе, Таджикистан), более известный как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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