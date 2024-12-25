Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

44-летний певец и композитор Эмин Агаларов выложил совместное фото с женой Алёной Гавриловой на новогодней Красной площади.

Фото: Канал t.me/novostishowbiz by Скриншот канала t.me/novostishowbiz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эмин Агаларов

"Best time in Moscow", — написал певец и предприниматель под яркими фото из сердца столицы.

В конце мая этого года пара сыграла вторую свадьбу. Первая церемония была пышной, но официально брак они не регистрировали, а теперь расписались в одном из ЗАГСов Москвы.

Недавно музыкант отпраздновал день рождения, который приходится на предновогодние дни — 12 декабря. Среди гостей были Тимати, Григорий Лепс, Дима Билан, Стас Михайлов, Яна Рудковская, Сергей Шнуров, Стивен Сигал и даже SHAMAN.

Уточнения

Эми́н Араз оглы Агала́ров — азербайджанский певец, музыкант, автор песен, предприниматель.



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