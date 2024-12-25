Дима Билан с размахом празднует 43-й день рождения

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дима Билан с размахом отмечает день рождения, собрав всех своих соратников. Сегодня артисту исполнилось 43 года, и он заявил, что у него сейчас горячая пора.

Фото: Канал t.me/ksbchk by Скриншот канала t.me/ksbchk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Собчак, Филипп Киркоров

"Насыщенные, сложные дни. Упустить из внимания, вдруг кого-то не поздравить. Очень много друзей, кто сегодня празднует день рождения, кто будет завтра праздновать день рождения"

Поздравить артиста пришли его звёздные друзья: Яна Рудковская, Мот с супругой Марией, Иосиф Пригожин, Мария Зайцева и многие другие.

"С Филиппом Киркоровым на др у Билана — идеальный мэтч строго по дресс-коду", — написала в своём блоге Ксения Собчак, выложив фото, на котором она с Киркоровым в одинаковой чёрно-бело-красной гамме.

У Филиппа красный акцент в виде принта с губами на белой футболке, перчаток и очков. А Ксения разбавила строгий лук яркой сумочкой того же цвета.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н — российский певец, автор песен и киноактёр.



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